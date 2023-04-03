جريمة مروعة في مصر.. شاهد: رجل ينحر طليقته في الشارع وشقيقها ينتقم منه

ولم يتمكن الأهالي من منع المتهم، فأخرج سكينًا ونحر عنق طليقته وطعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة؛ فلحق به الأهالي وألقوا القبض عليه وتعدوا عليه بالضرب، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد تم ضبط سلاح الجريمة بحوزته؛ وفقًا لبيان "النيابة العامة".