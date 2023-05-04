الولايات المتحدة.. قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار داخل مستشفى

قُتلت امرأة وأصيب 4 أخريات، عندما أطلق مسلحٌ النارَ في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أتلانتا جنوب الولايات المتحدة.
وأفادت الشرطة بأن مُطلِق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد"، يُدعى ديون باترسون، وهو عنصر سابق في خفر السواحل، وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة، قبل أن يتم اعتقاله.
وأشار قائد الشرطة دارين شيربوم إلى أن أجهزة عدة شاركت في ملاحقة باترسون بينها مكتب التحقيقات الفدرالي، وجهاز الأمن السري؛ مشيرًا إلى أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا تم استهداف أحد من الضحايا على وجه الخصوص؛ لافتًا إلى أن عائلة المشتبه به تتعاون مع التحقيق.
وبينما قال قائد الشرطة إن والدة باترسون كانت برفقته في قاعة الانتظار في المستشفى، وإنها لم تصب في إطلاق النار؛ أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن باترسون استشاط غضبًا خلال زيارته، قبل أن يفتح النار.