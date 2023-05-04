الولايات المتحدة.. قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار داخل مستشفى

وأشار قائد الشرطة دارين شيربوم إلى أن أجهزة عدة شاركت في ملاحقة باترسون بينها مكتب التحقيقات الفدرالي، وجهاز الأمن السري؛ مشيرًا إلى أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا تم استهداف أحد من الضحايا على وجه الخصوص؛ لافتًا إلى أن عائلة المشتبه به تتعاون مع التحقيق.