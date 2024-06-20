بعد انقطاعه في جميع أنحاء البلاد.. الإكوادور تستعيد 95% من التيار الكهربائي

من جانبه.. ألقى وزير الطاقة الإكوادوري "روبرتو لوكي"، باللائمة في انقطاع التيار الكهربائي على نقص الاستثمارات في الأنظمة والشبكات الكهربائية؛ مشيرًا إلى أن البلاد تعاني اليوم من عواقب هذا الأمر.