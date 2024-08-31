تصادُم متعمَّد بين مركبة فضائية ومذنب يُمطر الأرض بشُهب صناعية لمدة 100 عام

ويوضح الباحثون أن المهمة التالية، المسماة هيرا، التي من المقرر أن تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول)، ستوفر المزيد من الملاحظات التفصيلية، ومن المتوقع أن تصل مركبة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى نظام المذنبات المزدوجة في نهاية عام 2026، جنبًا إلى جنب مع زوج من الأقمار الصناعية المصغرة، لدراسة تكوين وكتلة "ديمورفوس" والتحولات التي طرأت عليه بسبب الاصطدام، وستحدد مهمة "هيرا" أيضًا مقدار الزخم الذي نقلته مركبة "دارت" إلى المذنب.