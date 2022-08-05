من داخل شقته.. شاهد لحظة استهداف الجهادي "الجعبري" في غزة

من جهته، أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه يسمي هذه العملية "الفجر الصادق"، التي تستهدف مواقع حركة الجهاد في قطاع غزة، معلنًا عن "وضع خاص" للجبهة الداخلية في إسرائيل.