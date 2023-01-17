عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ 6 عقود

ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني، إلى سياسة "الطفل الواحد" التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015؛ فضلًا عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى ابتعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.