فيديو الجَمال والوحشية.. ثعبان عملاق ابتلع ظبيًا فتلقى عقابًا فوريًّا

ويقول الموقع: لا تأكل ثعابين الصخور الإفريقية كثيرًا؛ فبدلًا من تناول وجبة يومية، يمكن للثعابين تناول وجبة ضخمة، وتُمضي بعدها أسابيع أو حتى أشهر قبل أن تقوم بصيد جديد؛ لكن المشكلة أن وقت تناول الثعابين لوجباتهم وأثناء هضمها هو الأكثر خطورة بالنسبة لهم، حين تصبح الثعابين ضعيفة وأكثر عرضة لهجمات الضباع والكلاب البرية، من أجل الاستفادة من وجبة سهلة من داخل معدة الثعبان مباشرة.