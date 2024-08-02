تركيا تحجب "إنستجرام" بسبب منشورات مرتبطة باغتيال هنية

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن عديداً من مستخدمي "إنستجرام" في تركيا، اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول إلى الموقع، فيما أعلنت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني، أن المنصة المملوكة لشركة ميتا تمّ حجبُها.