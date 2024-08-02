تركيا تحجب "إنستجرام" بسبب منشورات مرتبطة باغتيال هنية

أصدرت تركيا قراراً بحجب موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن البلاد، بسبب اتهامات بالرقابة وحذف منشورات مرتبطة باغتيال إسماعيل هنية.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إن عديداً من مستخدمي "إنستجرام" في تركيا، اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول إلى الموقع، فيما أعلنت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني، أن المنصة المملوكة لشركة ميتا تمّ حجبُها.
ولم تعط الهيئة التركية سبباً؛ لكن مسؤولاً في هيئة الاتصالات التركية، قال لوسائل إعلام تركية: إن السبب في ذلك هو "المحتوى الإجرامي" على "إنستجرام".
وكان مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون؛ قد اتهم "إنستجرام"، الأربعاء، بالرقابة، قائلاً إنه "يمنع الناس من نشر رسائل التعزية بهنية".