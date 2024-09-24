بعد زلزال بقوة 5.9 درجات.. شاهد وصول موجات تسونامي لجزيرة جنوبي طوكيو

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت تحذيرًا من احتمال وقوع تسونامي في جزيرتي إيزو وأوجاساوارا بعد الزلزال مباشرة؛ لكنها رفعت التحذير في الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت اليابان؛ مؤكدة أن نشاط تسونامي هدأ بشكل كافٍ؛ محذرة من أن التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تستمر لنحو نصف يوم.