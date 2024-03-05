بالفيديو.. الشرطة الألمانية تعتقل مشجعًا إيطاليًّا ألقى "تحية هتلر" وسط ميونيخ

وتفصيلاً، اعتقلت الشرطة الألمانية مشجعًا إيطاليًّا، كان بين نحو 100 من مشجعي نادي لاتسيو، الذين كانوا يرددون كلمات أغنيات فاشية في القاعة التي أعلن فيها أدولف هتلر تأسيس الحزب النازي، وتم تغريمه بسبب أدائه تحية هتلر الشهيرة.