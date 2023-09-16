لا تحمل دماراً فقط.. كيف تحافظ الأعاصير على توازن طاقة الأرض؟

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الدور الذي تلعبه الأعاصير في المحافظة على توازن طاقة الأرض، موضحة أنه رغم الدمار الهائل الذي تتسبّب فيه للبشرية، سواء في الأرواح أو الأموال، إلا أنها تسهم في إيجاد التوازن على كوكبنا من خلال نقل الحرارة عبر العالم.