دولة إفريقية تسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملات المشفرة

وفي فبراير 2021، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للمؤسسات المالية التي تتلقى الودائع، بأن تغلق -على الفور- الحسابات التي تتعامل في بورصات العملات المشفرة أو تديرها، قائلًا إن مثل تلك الصفقات "محظورة".