بعد استجابة "ماسك" لقرارات المحكمة.. رفع الحظر عن منصة "إكس" في البرازيل

وكانت المحكمة قد قررت، في أواخر أغسطس، تعليق عمل المنصة في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجًا، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية، وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد كما يقتضي القانون.