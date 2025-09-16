للمرة الرابعة.. "ترامب" يمدد مهلة حظر "تيك توك" وسط محادثات مع الصين

وخلال مغادرته البيت الأبيض مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، قال ترامب إنه سيناقش وضع "تيك توك" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أن هناك شركات أمريكية مهتمة بشراء التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، وأن الإعلان عن التفاصيل سيكون قريبًا.