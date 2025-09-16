للمرة الرابعة.. "ترامب" يمدد مهلة حظر "تيك توك" وسط محادثات مع الصين

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة النهائية لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه إلى شركة غير صينية، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع بكين يتيح استمرار عمل التطبيق في الوقت الحالي.
ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإبقاء التطبيق قيد التشغيل، بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق إطاري مع الصين يتيح له مواصلة نشاطه.
وخلال مغادرته البيت الأبيض مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، قال ترامب إنه سيناقش وضع "تيك توك" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة المقبل، مضيفًا أن هناك شركات أمريكية مهتمة بشراء التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، وأن الإعلان عن التفاصيل سيكون قريبًا.
وأوضح الرئيس الأمريكي: "أكره أن أرى تبديد قيمة كهذه"، في إشارة إلى أهمية التطبيق السوقية والشعبية.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن هذه هي المرة الرابعة التي يتجاوز فيها ترامب قراره السابق بحظر التطبيق الصيني، ويقرر تمديد المهلة النهائية لإغلاقه، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والصفقات المحتملة.