سلّ صيامك مع مؤسس علم البصريات.. لماذا ادعى هذا العالمُ العربي الجنونَ أثناء إقامته في مصر؟

"لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملًا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص"؛ وصلت عبارته تلك للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حاكم مصر، فطلب منه الحضور إليها والاستقرار فيها، بعمر تجاوز الستين عامًا، وبخبرات جمة في علوم الهندسة، فلما وصل أكرمه وطلب منه تنفيذ ما قاله بخصوص النيل، فذهب ابن الهيثم إلى أسوان جنوب مصر، ومعه الصناع وعمال البناء ليستعين بهم على تنفيذ فكرته التي خطرت له قبل حوالي ألف سنة من تنفيذ المشروع فعليًّا في أسوان عام 1902م، غير أنه لما عاين الموقع الذي اختاره لتنفيذ مشروعه وجد أن تنفيذه يكاد يكون مستحيلًا، فبناء جسم على النيل في ذلك الوقت كان يفوق إمكانات عصره وفوق طاقة الصناع والعمال، فعاد خجلًا إلى القاهرة، واعتذر للخليفة الحاكم الذي تظاهر بقبول عذره، وولاه أعمال الدواوين الحكومية، فقبل العمل خوفًا من أن يبطش به الحاكم بأمر الله.