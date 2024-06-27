شاهد لحظة المواجهة بين الرئيس والجنرال.. اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد محاولة انقلاب فاشلة

وتولى موراليس رئاسة بوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، بعد أن أعيد انتخابه في عام 2009 ومرة أخرى في عام 2014.. وفي عام 2019، استقال من الرئاسة وسط اضطرابات اجتماعية واتهامات بتزوير الانتخابات.