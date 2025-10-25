بخدعة عمال نظافة.. محتالون ينصبون على نائبة أمريكية أمام منزلها ويسلبونها 4.4 آلاف دولار

في حادثة مثيرة للجدل، تعرّضت النائبة الأمريكية المخضرمة إليانور هولمز نورتون، عضو مجلس النواب عن مقاطعة كولومبيا، لعملية احتيال أمام منزلها في العاصمة واشنطن، حيث استولى محتالون على 4.4 آلاف دولار من بطاقتها الائتمانية بعد أن تظاهروا بأنهم عمال نظافة.
ووفقًا لما أوردته قناة NBC4، فإن المحتالين أوهموا النائبة بتنفيذ خدمات تنظيف لم تُنفّذ فعليًا، وسحبوا الأموال من بطاقتها، قبل أن تكشف لاحقًا أن الزيارة لم تكن مجدولة من قبل إدارة المبنى الذي تسكن فيه.
وأفاد تقرير لشرطة مقاطعة كولومبيا أن نورتون تعاني من "مرحلة أولية من الخرف"، وهو ما نفاه مكتبها بشدة، مؤكدًا أن الضابط الذي دوّن الملاحظة "لا يملك المؤهلات الطبية لإصدار مثل هذا التوصيف".
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائبة أن نورتون تصرّفت فور اكتشافها للحادثة، حيث أبلغت إدارة المبنى، ثم تواصلت مع الشرطة، التي فتحت تحقيقًا في الواقعة.