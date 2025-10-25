بخدعة عمال نظافة.. محتالون ينصبون على نائبة أمريكية أمام منزلها ويسلبونها 4.4 آلاف دولار

ووفقًا لما أوردته قناة NBC4، فإن المحتالين أوهموا النائبة بتنفيذ خدمات تنظيف لم تُنفّذ فعليًا، وسحبوا الأموال من بطاقتها، قبل أن تكشف لاحقًا أن الزيارة لم تكن مجدولة من قبل إدارة المبنى الذي تسكن فيه.