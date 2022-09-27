بالفيديو.. اصطدام مسبار "ناسا" بكويكبٍ بقصد تحويل مساره

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مسبارًا فضائيًّا تابعًا لها اصطدم بكويكب بقصد تحويل مساره، في إطار تجارب لتطوير سبل تحييد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض.