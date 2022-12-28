نعش ذهبي وخيمة عزاء كبيرة.. "بيليه" حي والبرازيل تستعد لجنازته

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها النادي، تم تحضير نعش ذهبي نُقِشت عليه صورة "بيليه" وهو يحمل كأس العالم، كما تم تجهيز ملعب أوربانو كالديرا، بخيمة كبيرة؛ استعدادًا لمراسم العزاء التي سيتم الإعلان عنها فور وفاة بيليه.