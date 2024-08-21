"ليس كما يعتقد الكثيرون".. خبراء: آكلو المعكرونة أقل عرضة للسمنة.. ولكن بشرط

في حين خلص بحث آخر إلى أن آكلي المعكرونة أقل عرضة للسمنة؛ إذ وجدت دراسة أُجريت على 117366 شخصًا أن تناوُل كميات كبيرة من الكربوهيدرات مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كان يتم الحصول على تلك الكربوهيدرات من الحبوب المكررة.