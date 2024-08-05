ماسك يعلن نجاح ثاني زراعة لشريحة إلكترونية في دماغ بشري

وكان نولاند أرباو، أولَ شخص يخضع لعملية زرع تلك شريحة في يناير الماضي. وسمح الجهاز للرجل الذي شُل من الكتفين إلى أسفل نتيجة حادث سباحة في عام 2016، في البداية، بلعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك مؤشر الماوس على الكمبيوتر المحمول؛ لكن ظهرت بعدها بعض المضاعفات، عندما انفصلت بعض الأسلاك المزروعة عن دماغ المتطوع، وهذا ما قلل من فعالية الجهاز؛ فاضطر مهندسو "نيورالينك" إلى تعديل خوارزمية التسجيل العصبي، وتحسين ترجمة الإشارات العصبية لتعزيز أداء الشريحة.