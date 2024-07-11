"حصل على مقابلة عمل بعد أن غيّر اسمه".. لماذا يقاضي هذا الرجل فندقاً في أمريكا؟

وبحسب شبكة "سي إن إن"، رفع دوايت جاكسون الدعوى القضائية ضد فندق شينولا في 3 يوليو، زاعمًا أنه حُرم من وظيفة عندما تقدم بطلب باسمه، لكنه حصل لاحقًا على مقابلة عمل عندما غير اسمه إلى "جون جيبروفسكي".