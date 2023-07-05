انفجاران ومتهم يحاول الفرار.. هجوم غريب داخل محكمة بالعاصمة الأوكرانية

وفي التفاصيل، تم الإبلاغ عن انفجار في محكمة بمنطقة شيفتشينكيفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، وفق الشرطة الأوكرانية، حيث أكد وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، خلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، أن المتهم إيهور هومينيوك هو من تسبب في الانفجار.