انفجاران ومتهم يحاول الفرار.. هجوم غريب داخل محكمة بالعاصمة الأوكرانية

توالت الأنباء عن وقوع انفجارين في محكمة أوكرانية، الأربعاء، قبل أن تتضح تفاصيل الهجوم الغريب، الذي كان منفذه متهمًا يحاول الفرار، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، تم الإبلاغ عن انفجار في محكمة بمنطقة شيفتشينكيفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، وفق الشرطة الأوكرانية، حيث أكد وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، خلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، أن المتهم إيهور هومينيوك هو من تسبب في الانفجار.
وحسب "كليمينكو"، فإن هومينيوك ألقى عبوة ناسفة على الحراس وحاول مغادرة المحكمة، وأطلق الحراس رصاصة تحذيرية في الهواء، ثم تحصن هومينيوك في دورة مياه.
ووفق الرواية الرسمية، فقد حاولت وحدة الاستجابة السريعة إقناع هومينيوك بالتعاون، لكنه رفض وألقى عبوة ناسفة أخرى على ضباط الشرطة الخاصة.
وقال وزير الداخلية الأوكراني إن ضابطين من الشرطة الخاصة أصيبا بالانفجار، لكن جروحهما ليست خطيرة.
يُذكر أن "هومينيوك" متهم بقتل 4 من أفراد الحرس الوطني عام 2015، وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه قام عام 2015 بتنفيذ تفجير، أدى إلى مقتل 4 من أفراد الحرس الوطني وإصابة أكثر من 100 شخص.
وجاء ذلك خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في كييف، ضد التغييرات الدستورية التي من شأنها منح المناطق التي تحتلها روسيا استقلالاً ذاتيًا داخل أوكرانيا.