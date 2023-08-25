تحطم طائرة عسكرية أمريكية قرب سان دييغو.. ولا معلومات عن مصير الطيار

وقالت "فوكس نيوز": إن بيانًا من القاعدة في كاليفورنيا أفاد بأن الطائرة تحطمت في منطقة نائية على أرض تابعة للحكومة بالقرب من طريق سريع يريط بين الولايات نحو الساعة 11:54 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ووصف التحطم بأنه "حادث".