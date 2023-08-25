تحطم طائرة عسكرية أمريكية قرب سان دييغو.. ولا معلومات عن مصير الطيار

ذكر مسؤولون أن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت ليلًا بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو.
وقالت شبكتا "إيه.بي.سي نيوز" و"فوكس نيوز" إنه لم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرة وهي من طراز إف/إيه-18 هورنت.
وذكرت "فوكس نيوز" أن طيارًا واحدًا فقط كان على متن الطائرة، دون أن تكشف عن معلومات بخصوص مصيره.
أما شبكة "إيه.بي.سي إن" فقد أشارت إلى أن المسؤولين لم يكشفوا ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.
وقالت "فوكس نيوز": إن بيانًا من القاعدة في كاليفورنيا أفاد بأن الطائرة تحطمت في منطقة نائية على أرض تابعة للحكومة بالقرب من طريق سريع يريط بين الولايات نحو الساعة 11:54 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ووصف التحطم بأنه "حادث".
ونقلت "فوكس" عن بيان القاعدة الجوية أن "هذه الطائرة ليست جزءًا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث، لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية".
من ناحيتها، قالت "إيه.بي.سي" نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته: إن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.