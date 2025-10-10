زلزال جديد بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب الفلبين بعد ساعات من هزة قوية

ووفقًا لما نقلته “العربية نت”، فإن الزلزال الأول الذي بلغت شدته 7.4 درجة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتسبب في انزلاقات أرضية وأضرار بمستشفيات ومدارس، كما أدى إلى إجلاء سكان المناطق الساحلية بعد تحذير مؤقت من موجات مد عالية (تسونامي) تم رفعه لاحقًا.