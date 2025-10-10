زلزال جديد بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب الفلبين بعد ساعات من هزة قوية

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الجمعة جنوب الفلبين، وذلك في نفس المنطقة التي شهدت في وقت سابق من اليوم هزة قوية بلغت 7.4 درجة، وفق ما أعلنه معهد الفلبين للزلازل والبراكين.
وقال رئيس المعهد تيريسيتو باكولكول إن الزلزال الذي هز بلدة ماناي في مقاطعة دافاو أورينتال جاء نتيجة نشاط في نفس خط الصدع الجيولوجي المعروف باسم الخندق الفلبيني، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات.
وأضاف أن السلطات لم تحدد بعد ما إذا كانت الهزة تابعة للزلزال الأول أو واقعة مستقلة في نفس المنطقة.
ووفقًا لما نقلته “العربية نت”، فإن الزلزال الأول الذي بلغت شدته 7.4 درجة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتسبب في انزلاقات أرضية وأضرار بمستشفيات ومدارس، كما أدى إلى إجلاء سكان المناطق الساحلية بعد تحذير مؤقت من موجات مد عالية (تسونامي) تم رفعه لاحقًا.