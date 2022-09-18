بعد أنباء ألزهايمر.. فيديو: لماذا لا يظهر عادل إمام للرد على الشائعات؟
واصل اسم الفنان عادل إمام تصدر ترند الأكثر بحثًا، بعد تداول أنباء عن إصابته بمرض ألزهايمر، وسط دعوات متزايدة تُطالب عائلته بضرورة توضيح الحقيقة وترتيب ظهور إعلامي خاص للفنان الملقب بـ"الزعيم" يرد فيه بنفسه على كل الشائعات المتداولة عن حالته الصحية؛ ولكن شقيقه رفض الفكرة؛ مؤكدًا أن عادل لا يظهر لجمهوره إلا عبر أعماله الفنية فقط، وفي الوقت نفسه واصل الإعلامي محمد الباز تأكيده أن "الزعيم" لم يعد يملك هاتفًا محمولًا نظرًا لطبيعة مرضه، وأن الردود المنشورة على لسانه بوسائل الإعلام مصدرها الحقيقي شقيقه.
شقيقه ينفي
وحسب تقرير على موقع مجلة "سيدتي"، كشف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام -لأول مرة- رد فعل الأخير على شائعة إصابته بألزهايمر، وشرح سبب غياب عادل عن الإعلام رغم أن ظهوره ولو لدقيقة واحدة سيقضي على كل الشائعات، وقال عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "أون إيه": إنه كان برفقة الزعيم اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان.
وعن سماع عادل إمام أنباء إصابته بألزهايمر، قال عصام: "هو مش متابع السوشيال ميديا كتير؛ لكن سألني أنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك ألزهايمر لازم أطلع وأرد، قال لي هترد على إيه؟ إذا كان موتوني قبل كده خمس أو ست مرات (إشارة إلى شائعات وفاته)".
لماذا لا يظهر عادل إمام؟
وعن سبب عدم خروج عادل إمام لطمأنة الجمهور، قال: "مش من طبعه الظهور، هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات، وهو عنده مبدأ طول حياته إن أعماله هي اللي تتكلم".
في نفس الوقت حاول الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، طمأنة الجميع على حالة عادل إمام قائلًا: صحته زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئًا ما فلن نخبئه.
عادل إمام ليس لديه جوال حاليًا
على الجانب الآخر، تَمَسّك الإعلامي محمد الباز بصحة تصريحاته السابقة عن إصابة عادل إمام بمرض ألزهايمر، وأشار إلى أن كل التصريحات المنسوبة لعادل إمام للرد على الخبر غير صحيحة؛ لأن "الزعيم" لا يمتلك في الوقت الحالي تليفونًا شخصيًّا ولا يرد على المكالمات".
وأضاف الباز عبر فضائية "النهار": "لو عادل إمام بخير ومعندوش زهايمر، وحالته الصحية تسمح، لماذا يطلبون من ناس آخرين أن تتحدث وتدّعي أنه بخير، ومكالمة تليفونية بسيطة من عادل إمام نفسه وتنتهي الحكاية؛ لكن عادل إمام لم يظهر ولم يتواصل مع أحد".
وأكد الباز أن عادل إمام ليس معه هاتف الآن، ولو ادعى أحد أنه اتصل عليه، فعادل إمام لا يستخدم التليفون الآن؛ متسائلًا: "هل عدم وجود تليفون هو بأمر الأطباء؟".
عادل إمام لم يحضر زفاف ابنة شقيقه
وأضاف الباز: منذ أشهر كان زواج ابنة شقيق الزعيم عادل إمام المنتج عصام إمام، ولم يحضر عادل إمام الفرح، ووقتها قالوا إنه يخشى من الزحام بسبب كورونا رغم أن كورونا كانت شبه انتهت في ذلك الوقت، وكان من الممكن أن يحضر ويجلس في مكان بعيدًا عن الزحام.
وأكد الباز أن المعلومات صادرة عن مقربين زاروا الفنان، وأكدوا ظهور أعراض ألزهايمر عليه، والتي تمثلت في نسيانه لأحداث وأسماء وأشياء من حياته وأن ذاكرته تأثرت كثيرًا.