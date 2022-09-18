بعد أنباء ألزهايمر.. فيديو: لماذا لا يظهر عادل إمام للرد على الشائعات؟

واصل اسم الفنان عادل إمام تصدر ترند الأكثر بحثًا، بعد تداول أنباء عن إصابته بمرض ألزهايمر، وسط دعوات متزايدة تُطالب عائلته بضرورة توضيح الحقيقة وترتيب ظهور إعلامي خاص للفنان الملقب بـ"الزعيم" يرد فيه بنفسه على كل الشائعات المتداولة عن حالته الصحية؛ ولكن شقيقه رفض الفكرة؛ مؤكدًا أن عادل لا يظهر لجمهوره إلا عبر أعماله الفنية فقط، وفي الوقت نفسه واصل الإعلامي محمد الباز تأكيده أن "الزعيم" لم يعد يملك هاتفًا محمولًا نظرًا لطبيعة مرضه، وأن الردود المنشورة على لسانه بوسائل الإعلام مصدرها الحقيقي شقيقه.