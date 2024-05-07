ينام على الأرض في مكتبه أحيانًا.. إيلون ماسك يعمل 120 ساعة في الأسبوع

وفي العام 2022، قال ماسك إنه يحاول التخلص من عادة مراجعة هاتفه بمجرد استيقاظه. وأثناء استضافته في برنامج "Full Send Podcast"، وصف هذه العادة بأنها "عادة فظيعة" كان يأمل في التخلص منها.

لكن اعتبارًا من العام الماضي، لا يزال يستيقظ وينظر على الفور إلى هاتفه لحالات الطوارئ؛ حسب ما ذكرته الصحيفة.