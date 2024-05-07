ينام على الأرض في مكتبه أحيانًا.. إيلون ماسك يعمل 120 ساعة في الأسبوع

إذا كنت مهتمًّا بالتعرف على روتين الحياة اليومية لواحد من قمة أثرياء العالم؛ فقد كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لم يصل إلى هدفه بالعمل 40 ساعة أسبوعيًّا؛ بل لديه جدول عمل شاق، يتطلب 120 ساعة عمل في الأسبوع.
ورصد تقرير لموقع "businessinsider" حياة ماسك اليومية بوصفه من أثرياء العالم، وتقدر ثروته بـ198 مليار دولار.
ويقول التقرير: على الرغم من العمل الشاق؛ فإن حياة ماسك، البالغ من العمر (52 عامًا)، وأب لعشرة أطفال، مليئة بالتفاصيل ونمط الروتين العادي مثل الكثيرين، بما في ذلك أنه يبدأ يومه بوجبة خفيفة في الصباح، ويقضي وقتًا في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصد التقرير كيف تسير أيام الرئيس التنفيذي لشركتي "SpaceX" و"Tesla"، ومالك موقع "X"؛ وفقًا للمقابلات والمشاركات التي أجراها على مر السنين؛ حيث ذكر لصحيفة "وول ستريت جورنال" في العام 2023 أنه عادة ما يذهب إلى الفراش في الساعة الثالثة صباحًا، وينام لمدة ست ساعات؛ لذلك فهو عادة يستيقظ في نحو الساعة التاسعة صباحًا كل يوم.
يتناول ماسك "الدونات" كل صباح، وتُظهر منشوراته أنه محب جدًّا للمعجنات، لكن الأمر كله يتعلق بالاعتدال في تناولها.
وفي العام 2022، قال ماسك إنه يحاول التخلص من عادة مراجعة هاتفه بمجرد استيقاظه. وأثناء استضافته في برنامج "Full Send Podcast"، وصف هذه العادة بأنها "عادة فظيعة" كان يأمل في التخلص منها.
لكن اعتبارًا من العام الماضي، لا يزال يستيقظ وينظر على الفور إلى هاتفه لحالات الطوارئ؛ حسب ما ذكرته الصحيفة.
وإذا كانت منشوراته على موقع "X" تشير إلى أي شيء؛ فإن هذه العادة لا تزال قائمة. لقد كان نشطًا على "تويتر" منذ أن اشتراه في العام 2022.
وليس من الواضح إذا كان ثالث أغنى رجل في العالم يخصص وقتًا للنشر والرد على الآخرين كل يوم؛ ولكن يبدو بالتأكيد أنه نادرًا ما يأخذ يوم إجازة من التطبيق.
وقال "ماسك" لوالتر إيزاكسون في سيرة "إيلون ماسك" الذاتية: "في بعض الأيام أستيقظ وأنظر إلى (تويتر) لأرى ما إذا كان لا يزال يعمل".
يؤكد ماسك أن الاستحمام له أكبر تأثير إيجابي على حياته اليومية. وعلى موقع "Reddit"، سأله أحد المستخدمين عام 2015، عن عاداته اليومية التي أثرت على حياته أكثر من غيرها؛ فأجاب: "الاستحمام".
ووفقًا للسيرة الذاتية التي كتبها "إيزاكسون" عن إيلون ماسك؛ فقد أمضى الملياردير العديد من الليالي مستيقظًا ويفكر في المشكلات التي تواجهها شركاته. كما قالت زوجته السابقة كلير باوتشر: إن ماسك بقي مستيقظًا طوال الليل وهو يلعب لعبة الفيديو "Elden Ring" عندما ظهرت للمرة الأولى.
كما أن لدى إيلون ماسك تاريخًا من النوم على الأرض في مكتبه وفي مصنع سيارات "Tesla". وبعد شراء "تويتر" في عام 2022، انتقل ماسك تقريبًا إلى مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو. وقال حينها إن هناك أريكة في مكتبه ينام عليها من وقت لآخر.