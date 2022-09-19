قبيل الجنازة.. حساب العائلة المالكة البريطانية ينشر صورة جديدة للملكة الراحلة

قبيل جنازة إليزابيث الثانية، الاثنين، نشر حساب "العائلة المالكة البريطانية"، صورة جديدة للملكة الراحلة، بينما تستعد بريطانيا لوداع "أول عاهل بريطاني يستمر في العرش لمدة سبعين عامًا كاملة".
وحسب موقع "تويتر"، نشر حساب العائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر"، الأحد، صورة للملكة الراحلة تم التقاطها بمناسبة اليوبيل البلاتيني؛ مضيفًا أن إليزابيث الثانية "أول ملك بريطاني يصل إلى هذا الإنجاز".
وفي 2 يونيو الماضي، احتفت بريطانيا بمرور سبعة عقود على تولي الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عرش المملكة المتحدة.
وفي 6 فبراير 1952، تولت إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، وكان عمرها 25 عامًا، ومنذ ذلك التاريخ تولت المهام الروتينية للملك، ونفّذت أول ولاية لها في البرلمان في 4 نوفمبر 1952، وأقيم حفل تتويجها في كنيسة "وستمنستر" في 2 يونيو 1953.
ونشر حساب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالعربي، الأحد، نفس الصورة؛ مشيرًا إلى أن إليزابيث "أول عاهل بريطاني يستمر في العرش لهذه المدة"؛ مضيفًا "يوم الاثنين يحتشد الملايين للاحتفاء بحياتها المتميزة".
وتودّع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم الملكة إليزابيث في جنازة رسمية مهيبة، الاثنين.
وتنتهي في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش فترة تسجية جثمان الملكة بعد أربعة أيام اصطف خلالها مئات الآلاف في طابور أمام نعش أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش في قاعة "وستمنستر" التاريخية بلندن.
وقبل الساعة 11 صباحًا بقليل؛ سيتم وضع التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلَم الملكي مع تاج الإمبراطورية، على عربة مدفع، ويقوم بسحبه أفراد من القوات البحرية إلى "وستمنستر أبي"؛ لحضور جنازتها؛ وفقًا لـ"رويترز".
وسيكون من بين ألفي شخص تجمعوا للمشاركة في الجنازة، نحو 500 من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، ووانغ كيشان نائب رئيس الصين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا.
وسيحضر الجنازة أيضًا ابن وبنت ولي العهد الحالي الأمير وليام، وهما الأمير جورج (تسعة أعوم)، والأميرة شارلوت (سبعة أعوام).
ووجّه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم، الأحد، على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.
وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم"؛ حسب "رويترز".
وبعد القداس في "وستمنستر أبي"، سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور؛ حيث ستُدفن لاحقًا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عامًا.
وسيمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا؛ على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى؛ وفقًا لـ"رويترز".