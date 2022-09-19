قبيل الجنازة.. حساب العائلة المالكة البريطانية ينشر صورة جديدة للملكة الراحلة

وفي 6 فبراير 1952، تولت إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، وكان عمرها 25 عامًا، ومنذ ذلك التاريخ تولت المهام الروتينية للملك، ونفّذت أول ولاية لها في البرلمان في 4 نوفمبر 1952، وأقيم حفل تتويجها في كنيسة "وستمنستر" في 2 يونيو 1953.