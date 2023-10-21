"لا تستطيع رؤية كف يدك تحت الماء".. شاهد النهر "الأكثر ظلمة" في العالم

أطلق علماء على نهر "روكي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقب النهر "الأكثر ظلمة في العالم"؛ حيث إن مياهه داكنة جدًّا لدرجة أن المرء لا يستطيع أن يرى انعكاس وجهه فيه.
وقال موقع "أوديتي سنترال": إنه فيما يعتبر أول دراسة علمية على الإطلاق للنهر الأفريقي، خلص العلماء إلى أن المياه ذات اللون الداكن "ناتجة عن المستويات العالية من المواد العضوية الذائبة من الغابات المطيرة المحيطة"؛ بحسب تقارير إعلامية.
ووجد العلماء أن هذا اللون ناتج عن "تسرب مركبات غنية بالكربون من المواد النباتية المتعفنة وتدفقها في نهر روكي؛ بسبب مياه الأمطار والفيضانات".
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة مؤخرًا، ترافيس دريك: "إن المركبات العضوية المتسربة من هذه النباتات تمتصّ الضوء؛ لذا كلما زاد التركيز ظهر الماء أغمق".
وتابع: "سيكون الأمر أشبه بتحضير كأس شاي مركز باستخدام العديد من أكياس الشاي".
وباستخدام نظام القياس، وجد فريق العلماء من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ بسويسرا، أن نهر روكي "كان أغمق بمقدار 1.5 مرة من نهر ريو نيغرو في الأمازون"، المعروف بأنه "نهر المياه السوداء" في العالم.
وعلى الرغم من أن نهر روكي لا يشكل سوى واحد من 20 من مياه حوض الكونغو، فإنه يوفر خمس إجمالي الكربون المذاب في نهر الكونغو، ثاني أكبر أنهار أفريقيا بعد نهر النيل.
وقال المؤلف المشارك للدراسة، ماتي بارثيل: "إن نهر روكي هو أحد أكثر أنظمة الأنهار الغنية بمركبات الكربون العضوية في العالم".
وزاد: "تحتوي مياهه على 4 أضعاف عدد مركبات الكربون العضوية الموجودة في نهر الكونغو، و1.5 مرة أكثر من تلك الموجودة في نهر ريو نيغرو في الأمازون".
من جانبه قال ترافيس دريك: "لقد أذهلنا لون النهر"، مضيفًا أنه "مظلم للغاية لدرجة أنك لا تستطيع حرفيًّا رؤية كف يدك تحت الماء".