"لا تستطيع رؤية كف يدك تحت الماء".. شاهد النهر "الأكثر ظلمة" في العالم

أطلق علماء على نهر "روكي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقب النهر "الأكثر ظلمة في العالم"؛ حيث إن مياهه داكنة جدًّا لدرجة أن المرء لا يستطيع أن يرى انعكاس وجهه فيه.