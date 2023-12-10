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بعد تزايُد الانتقادات.. ترامب يكرر: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا لهذا السبب

خلال خطابه في نيويورك الذي كان مليئًا بالنكات واستعراض النجاحات بحملته الانتخابية