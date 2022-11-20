استقبال مفاجئ في غرفة نيمار بالدوحة

وتفاعل النادي البرازيلي عبر حسابه على "تويتر" مع الصورة التي نشرها نيمار، بتغريدة تقول: "لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل".