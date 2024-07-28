هل تسقط حضانة الأم لأبنائها بسبب اتهامها بأعمال السحر والشعوذة؟.. هذا حكم "استئناف الكويت"

أسقطت محكمةُ الاستئناف "المنازعات الأسرية" بالكويت، حضانةَ أم لأبنائها الأربعة، متّهمة إياها بالقيام بعمل سحر وشعوذة لوالد أبنائها بعد انفصالهما.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: حضرت المحامية حوراء الحبيب ممثّلة عن الأب، وأكدت أن "بقاء الأبناء مع الأم مهم جدًّا لتغذيتهم بحنانها وتربيتها الصالحة"، مضيفة: "لكن المشكو بحقها لا تصلح لأنها قامت بعمل سحر لموكلي، وهو أمر ثابت بعد قيام المشعوذة ذاتها بإبلاغ موكلي وإطلاعه بالصوت والصورة على قيامها بعمل سحر له لصالح طليقته".
وأضافت "الحبيب": "لحسن حظّ موكّلي أنّ المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بعمل السحر، وهو ما دفعها لإبلاغ موكلي وإرسال رسائل صوتية وفوتوغرافية له عن طليقته، تكشف قيامها بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعتبر شركًا عظيمًا".
وقالت المحكمة في حيثياتها: إنه "وبعد اطلاعها على أوراق القضية واستماعها إلى الشهود وثبوت قيام المتهمة بعمل سحر؛ فإنها لم تعد أمينة على حضانة أبنائها، وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب".