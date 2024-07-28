هل تسقط حضانة الأم لأبنائها بسبب اتهامها بأعمال السحر والشعوذة؟.. هذا حكم "استئناف الكويت"

وأضافت "الحبيب": "لحسن حظّ موكّلي أنّ المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بعمل السحر، وهو ما دفعها لإبلاغ موكلي وإرسال رسائل صوتية وفوتوغرافية له عن طليقته، تكشف قيامها بترديد طلاسم وعمل طقوس مهينة، والتي تعتبر شركًا عظيمًا".