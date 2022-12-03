القاهرة ترد على انتشار مرض خطير في البلاد

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا، مشددة على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، مناشدةً جموع المربين بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.