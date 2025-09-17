بعد 20 عامًا من المعاناة.. زراعة "سن في عين" رجل تعيد له البصر

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أُصيب الكندي برنت تشابمان، من شمال فانكوفر، بمتلازمة ستيفنز جونسون التي أتلفت قرنيته بشكل حاد، مما أدى إلى فقدان بصره وخضوعه لنحو 50 عملية جراحية فاشلة لزرع قرنية، حيث قال: "كانت العدسات تدوم لأشهر أو سنوات قليلة، لكنها لا تلتئم أبدًا".