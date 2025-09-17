بعد 20 عامًا من المعاناة.. زراعة "سن في عين" رجل تعيد له البصر

استعاد رجل كندي البصر في عينه اليمنى بعد 20 عامًا من العمى، وذلك عبر إجراء جراحي نادر بزراعة أحد أسنانه في عينه، أو ما يُعرف بـ "زراعة القرنية العظمية السنية" (OOKP).
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أُصيب الكندي برنت تشابمان، من شمال فانكوفر، بمتلازمة ستيفنز جونسون التي أتلفت قرنيته بشكل حاد، مما أدى إلى فقدان بصره وخضوعه لنحو 50 عملية جراحية فاشلة لزرع قرنية، حيث قال: "كانت العدسات تدوم لأشهر أو سنوات قليلة، لكنها لا تلتئم أبدًا".
وفي الجراحة الأخيرة، استعان الأطباء بجزء من ناب برنت مع طبقة رقيقة من العظم، حيث قاموا بحفر تجويف في السن وأدخلوا فيه عدسة بلاستيكية، ثم زرعوه في خد المريض لعدة أشهر حتى نمت عليه أنسجة حية.
بعدها قام الأطباء بتثبيت السن جراحيًا في العين ليحل محل القرنية التالفة.
وقال الدكتور جريج مولوني، الذي أجرى العملية: إن استخدام السن مثالي لأنه "صلب، ويتحمله الجسم بسهولة لأنه جزء منه".
تُعتبر هذه الجراحة الخيار الأخير لمن يعانون من تلف قرني حاد لا تُجدي معه زراعة القرنية العادية، خاصةً لمن يمتلكون شبكية أعين وأعصابًا بصرية سليمة. ورغم المخاطر المرتبطة بالجراحة مثل العدوى، تشير الدراسات إلى استمرارية الرؤية لدى 94% من المرضى لمدة تصل إلى 27 عامًا بعد العملية.