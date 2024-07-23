محطات

خدمة "كوبرنيكوس": الأحد الماضي كان الأشد حرارة عالميًا وتجاوز رقمًا مسجلًا في 1940

تسجيل مستويات قياسية مرتفعة من درجات الحرارة على مدى 13 شهرًا منذ يونيو 2023