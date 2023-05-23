تحذيرٌ أممي من تصاعد أعداد اللاجئين من السودان إلى تشاد هربًا من المعارك

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجأون إلى تشاد هربًا من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة"، وقد بلغ حوالى 90 ألف لاجئ.