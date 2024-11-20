بالفيديو: "مين يقلي ياما".. مشهد يفطر القلوب لأم فلسطينية فقدت أبناءها الخمسة

ودخلت الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة ممنهجة عامها الثاني وسط حالة عدم يقين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيما تخطت أعداد الشهداء الذين سقطوا في غزة حاجز الـ٤٥ ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء.