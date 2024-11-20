بالفيديو: "مين يقلي ياما".. مشهد يفطر القلوب لأم فلسطينية فقدت أبناءها الخمسة

وثقت عدسة الصحفي الفلسطيني حسن إصليح مقطعًا مرئيًا مؤثرًا لأم فلسطينية فقدت جميع أبنائها الخمسة إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
وفي المقطع الذي يفطر القلوب لم تتمالك الأم المكلومة نفسها وهي ترى فلذات أكبادها على النقالات ينتظرون الدخول إلى المشرحة قبل أن يواروا الثرى.
وأبكت الوالدة من حولها وهي تردد في حالة من البكاء الهستيري : "أنا أم الشهداء" و"مين يقلي ياما"، أي من يردد على مسامعها لفظة الأمومة بعد أن غادر أبناؤها الخمسة للقاء ربهم.
ودخلت الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة ممنهجة عامها الثاني وسط حالة عدم يقين من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيما تخطت أعداد الشهداء الذين سقطوا في غزة حاجز الـ٤٥ ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء.