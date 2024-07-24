هل تتحول إلى "سجن كبير"؟! باريس تشهد إجراءات أمنية مشددة عشية الألعاب الأولمبية

ويعتقد سكان باريس الذين لم يغادروا المدينة في هذه الفترة أنهم في حصار، فقد أعطت سلطات المدينة لمطالبي التنقل نوع من إذن مرور لمناطق صنفت بالأحمر التي هي خارج أماكن الألعاب، أما المناطق التي صنفت بالرمادي حيث تقام فيها الألعاب فتحتاج إلى إذن مرور خاص واستثنائي.