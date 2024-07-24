هل تتحول إلى "سجن كبير"؟! باريس تشهد إجراءات أمنية مشددة عشية الألعاب الأولمبية

تستعد فرنسا لمواجهة تحديات أمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية، مما سيجعل باريس بمثابة "سجن كبير" لسكانها مع قرب افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات "أولمبياد باريس 2024" اليوم الأربعاء 24 يوليو، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، على أن تستمر حتى 11 من أغسطس المقبل.
ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 لأول مرة خارج الملعب، إذ سيشهد نقل رياضيين دوليين على نحو 80 قاربا لمسافة 6 كيلومترات في نهر السين حتى برج إيفل.
وسيمر الرياضيون والمشاركون في العرض على بعض من أبرز معالم العاصمة الفرنسية، لكن التوقعات بحضور أكثر من 300 ألف متفرج تشكل عبئا كبيرا على الجهات الأمنية.
ورغم تأكيد السلطات الفرنسية على أنها لم ترصد تهديدًا إرهابيًا محددًا للحفل، إلا أنه تم وضع سياج حديدي أولمبي في وسط باريس منذ الخميس الفائت بهدف مكافحة الإرهاب.
ويمتد السياج على طول ضفاف نهر السين، ما أدى لإغلاق منطقة طولها عدة كيلومترات أمام الباريسيين والسياح الذين لم يتقدموا بطلب مسبق للحصول على تصريح دخول.
وتحدد الحواجز المعدنية الجديدة المنطقة الأمنية التي أقيمت لحماية حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
وعادة ما تكون المطاعم والمقاهي الواقعة في تلك المنطقة في باريس مكتظة بالمرتادين خلال فترة الصيف، لكن قيود الأولمبياد حدت من الحركة في وسط المدينة، لتترك تلك المطاعم شاغرة تئن تحت وطأة الخسائر.
ويعتقد سكان باريس الذين لم يغادروا المدينة في هذه الفترة أنهم في حصار، فقد أعطت سلطات المدينة لمطالبي التنقل نوع من إذن مرور لمناطق صنفت بالأحمر التي هي خارج أماكن الألعاب، أما المناطق التي صنفت بالرمادي حيث تقام فيها الألعاب فتحتاج إلى إذن مرور خاص واستثنائي.
وعن أسعار بطاقات الألعاب الباهظة فهي رادع حقيقي للشخص العادي تبدأ من مستوى 900 يورو إلى أرقام أعلى بكثير حسب الألعاب والأماكن.
واضطرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من العام إلى رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بسبب الصراعات في الخارج والمخاوف الأمنية في الداخل.
وتتخوف السلطات الفرنسية من عمليات إرهابية خصوصا بحضور الرئيس الإسرائيلي هيرزوغ ومشاركة رياضيي "إسرائيل" إضافة إلى إقامة ذكرى للرياضيين الإسرائيليين الذين قتلوا في ميونيخ.
ولا يستطيع السائح الذي يزور العاصمة الفرنسية أن يرى كل معالم جمال مدينة النور لأنها مغطاة بالمدارج لاستقبال المشاهدين مثل ساحة لا كونكورد وباحة لي زانفليد.
وسيشهد البرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة) على مدار 19 يوما، تضم 329 حدثا، وستجرى 762 جلسة منافسة.
وتبدأ المنافسات الرياضية بألعاب الفرق كاليد والرغبي وكرة القدم في مدن مختلفة مثل ليل وسان دوني وباريس، وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.
ويواجه منتخب المغرب الأولمبي نظيره الأرجنتيني الليلة في واحدة من قمم افتتاح منافسات أولمبياد باريس 2024 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.