بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق ضخم أثناء اختبار صاروخ فضائي باليابان

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن الحريق اندلع في أثناء اختبارٍ جرى بحضور وسائل إعلام؛ كان مندوبوها واقفين على بُعد نحو 600 متر من موقع التجربة.. وما هي إلا نصف دقيقة تقريباً من بدء اختبار الاشتعال حتى سُمع دويّ انفجارٍ قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسمٌ محترقٌ باتجاه البحر، بحسبما ذكرت "إن إتش كيه".