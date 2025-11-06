الدنمارك .. قانون جديد لحماية المواطنين من التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

تعمل الدانمارك على إقرار قانون جديد يحظر مشاركة الصور أو المقاطع المزيفة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي دون إذن أصحابها، بعد تزايد ظاهرة التزييف العميق التي تستهدف الفنانين والمشاهير والمستخدمين العاديين.