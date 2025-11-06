الدنمارك .. قانون جديد لحماية المواطنين من التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

تعمل الدانمارك على إقرار قانون جديد يحظر مشاركة الصور أو المقاطع المزيفة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي دون إذن أصحابها، بعد تزايد ظاهرة التزييف العميق التي تستهدف الفنانين والمشاهير والمستخدمين العاديين.
ويمنح القانون المواطنين حقوق المؤلف على صورتهم وصوتهم، ما يتيح لهم مطالبة المنصات بإزالة المحتوى المزيف.
وقال وزير الثقافة ياكوب إنغل-شميدت إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الديمقراطية من التضليل الرقمي.
كما أشار الخبراء إلى أن القانون سيجعل الدنمارك من أوائل الدول التي تنظم الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل، وسط ترحيب من منظمات حقوقية وإبداعية.