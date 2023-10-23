بعد إشارة مستفزة من قاتل ابنهم.. شاهد ما فعلته عائلة أمريكية بالمتهم في قاعة المحكمة

وقالت شرطة سانت أنطونيو: إن "ريفاس" الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، اعتُقل في أغسطس 2022، ووُجهت إليه تهمة القتل بعد أن اتهم بإطلاق النار على "سوتو"؛ وذلك انتقامًا من "سوتو" الذي سرق منه كمية من المخدرات.