الجواز الإماراتي يتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

احتل جواز السفر الإماراتي صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للربع الأول لعام 2024، متفوقاً على ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا التي تصدرت القائمة لعدة سنوات، وفقاً لتصنيف مؤشر "passportindex".
ويتيح جواز السفر الإماراتي لحامله الدخول إلى 180 دولة حول العالم، منها 131 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، و49 دولة يتم الحصول على تأشيرتها عند الوصول.
وتأتي الدول الأوروبية: ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، في المرتبة الثانية، حيث يتيح جواز سفر كل منها الدخول إلى 178 دولة دون الحاجة لتأشيرة.
أما أضعف ثلاث جوازات سفر في العالم للربع الأول من العام الجاري، فتأتي في الترتيب التالي: جواز السفر العراقي، والأفغاني، والسوري.