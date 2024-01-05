الجواز الإماراتي يتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

ويتيح جواز السفر الإماراتي لحامله الدخول إلى 180 دولة حول العالم، منها 131 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة، و49 دولة يتم الحصول على تأشيرتها عند الوصول.