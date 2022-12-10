للمرة الأولى منذ الجائحة.. إقامة حفل جوائز نوبل في السويد بالحضور الشخصي

وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظلّ سرية لخمسين عامًا مقبلة، فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.