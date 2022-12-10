للمرة الأولى منذ الجائحة.. إقامة حفل جوائز نوبل في السويد بالحضور الشخصي

تقرّر أن يجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، في حفل بالحضور الشخصي تعقبه مأدبة رسمية.
يأتي هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي أسفرت عن تقليل معدل المراسم في العامين الماضيين.
ومن المقرّر انطلاق الحفل في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، ويتميّز بملابس رسمية فخمة؛ حيث يرتدي الرجال ربطة عنق بيضاء، فيما ترتدي النساء فساتين سهرة طويلة مع تصفيفات شعر أنيقة.
وتم اختصار مراسم عامي 2020 و2021 ولم تقم مأدبة؛ خوفًا من تفشي وباء كورونا.
ويتوقّع حضور العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام، إضافة إلى الفائزين في 2022.
وشهد العام الماضي إقامة حفل دون أن يحضر الفائزون بجوائز نوبل؛ حيث تسلّموا ميدالياتهم في بلدانهم.
وعلى مدار أسبوع شارك الفائزون في أنشطة تنوّعت بين حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية. وكان لديهم وقت لزيارة جامعات وإلقاء محاضرات.
وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظلّ سرية لخمسين عامًا مقبلة، فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.
يشار إلى أنه من بين الفائزين لعام 2022 بن برنانكي، وهو رئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي"، وحاز مع خبيري الاقتصاد دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، جائزة نوبل للاقتصاد؛ لأبحاثهما حول كيفية تجنب أزمة اقتصادية أعمق عبر دعم البنوك المتعثرة.
وبعد الحفل تقام مأدبة في مبنى البلدية يحضرها أفراد العائلة المالكة السويدية، ومسؤولون حكوميون، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من مختلف البلدان.