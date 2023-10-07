"بقّ الفراش" يغزو مدارس فرنسا.. و"التعليم" تغلق 7 منها

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، الجمعة، أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس بسبب انتشار بقّ الفراش.
وقال لقناة فرانس 5 التلفزيونية "رصد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة. حالياً، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".
عقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، في وقت سابق، الجمعة، بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين -واحدة في مرسيليا والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرق فرنسا- لتطهيرهما.
وتابع أتال "صحيح أن الحالات تتزايد"، مؤكداً أن "هناك حاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة".
وأوضح أنه تم إعداد لائحة بالشركات "المعتمدة والمعترف بها"، بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية "حتى يتمكن رؤساء المدارس من التواصل معها وجعلها تتدخل بسرعة كبيرة".