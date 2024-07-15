"اعتُبر خطيرًا".. لماذا منع نادي البندقية المدرسي المتهم بمحاولة اغتيال "ترامب" من الالتحاق به؟

وقال أحد التلاميذ السابقين لشبكة "إن بي سي": "كان يتعرض للتنمر تقريبًا كل يوم. كان يجلس وحيدًا أثناء الغداء. أعني أنه كان منبوذًا، وأنت تعرف كيف هم الأطفال في هذه الأيام، يرون شخصًا مثله ويستهدفونه؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك مضحك أو ما شابه. هذه أفضل طريقة يمكنني وصفها. وبصراحة، إنه أمر محزن نوعًا ما. لا أريد أن أقول إن هذا ما حرضه، ولكن لا يمكنك أبدًا أن تعرف".