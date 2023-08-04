مشهد يصعب تحمله.. امرأة تكتب لها الحياة بعد ساعة ونصف بين فكي تمساح!

وفي التفاصيل، كانت فالميرا دي جيسوس، البالغة من العمر 38 عاماً، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية وبينما كانت تجمع المياه من نهر مغطى بطبقة من الأعشاب تفاجأت بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه بغية افتراسها، بحسب ما نقله موقع "أوديتي سنترال"؛ لكن السيدة بدأت بالصراخ طلباً للمساعدة وتمكنت من مقاومة التمساح لفترة كافية حتى يصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.