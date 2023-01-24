الحكومة البريطانية تقرر بيع شركة رجل أعمال روسي مقابل جنيه إسترليني واحد

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المالكين الجدد للشركة هم رجل الأعمال الألماني هاكان كوتش، المختص بالسيارات المستعملة، وشريكه التجاري بيروس كوسيوس، المرتبط بالاتصالات السلكية واللاسلكية، كما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية سابقًا، كان من المقرر أن يحصل كوتش على 90 % من أصول الشركة وكوسيوس على 10 %.