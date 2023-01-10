على متنها 244 شخصًا.. "بريد إلكتروني مرعب" يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند

وحطت الطائرة القادمة من موسكو والمتجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الاثنين.