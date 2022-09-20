كانت في طريقها إلى دبي.. شاهد.. راكب يحاول تحطيم نافذة الطائرة في الجو

شهد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت في طريقها من بيشاور إلى دبي، موقفًا غريبًا، بعد أن استشاط أحد الركاب غضبًا، وبدأ في ركل إحدى النوافذ، والتصرف بعدوانية مع الطاقم.