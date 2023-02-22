"ستلقون قلبي تحته كان باكيًا".. أبيات مؤثرة كتبتها شابة سورية على جدران منزلها المنهار

وتضرر أكثر من 123 تجمعًا سكنيًا وقرية وبلدة ومدينة في المناطق السورية، من ضمنها أكثر من 52 قرية وبلدة ضمن ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي، حيث توجد مئات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية.